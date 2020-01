भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैच की सीरीज का दूसरा टी20 आज यानी 7 जनवरी 2020 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। गुवाहाटी में बारिश के बाद पिच नहीं सूख पाने के कारण पहला टी20 मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके बिना बेनतीजा घोषित करना पड़ा था। कथित तौर पर पिच पर डाले गए कवर में छेद की वजह से ऐसा हुआ था। इस लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) यानी बीसीसीआई की काफी किरकिरी भी हुई थी।

दूसरे मैच में ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, इसके लिए आयोजक मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) पहले से ही तैयार है। यही नहीं, दर्शक मैच का भरपूर आनंद उठा सकें, इसके लिए एमपीसीए ने मैदान को तैयार करने में स्पेशल केमिकल (विशेष रसायन) का भी इस्तेमाल किया है। पिच क्यूरेटर की मानें तो यहां बल्लेबाजों की बल्ले-बल्ले रहेगी और दर्शक मैदान में पानी की जगह चौकों-छक्कों की बरसात होते देखेंगे।

एमपीसीए (MPCA) ने ड्यू (ओस) के असर को कम करने की कोशिश में होलकर स्टेडियम पर पिछले तीन दिनों से एक विशेष केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। एमपीसीए (Madhya Pradesh Cricket Association) के मुख्य क्यूरेटर समंदर सिंह चौहान (Samander Singh Chauhan) ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया, ‘ओस के प्रभाव को कम करने के लिए पिछले तीन दिनों से जमीन पर पानी का भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को मैच के दौरान चौकों-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी।’

समंदर सिंह ने बताया कि चूंकि खेल शाम 7 बजे शुरू होगा, इसलिए मैच का नतीजा तय करने में ओस (ड्यू) भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। खासकर जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है। पहले टी20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तीन मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 मुकाबला 10 जनवरी को पुणे में खेला जाना है।



