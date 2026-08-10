श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाला पहला टेस्ट भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जोड़ सकता है। इस मुकाबले के साथ टीम इंडिया 600 टेस्ट मैच खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन जाएगी। अब तक केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अब भारत इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है।
इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए एक चिंता वाली खबर आई। अभ्यास के दौरान कप्तान शुभमन गिल की अंगुली चोटिल हो गई। वह भारत बनाम श्रीलंका तीन दिवसीय मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतरे। इससे उनके पहले टेस्ट में न खेलने की शंकाएं पैदा हुईं, लेकिन शुभमन गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे और 44 रन भी बनाए।
इससे यह उम्मीद पक्की हो गई कि पहले टेस्ट में शुभमन गिल ही टीम इंडिया की अगुआई करेंगे। अगर ऐसा होता है तो शुभमन गिल भारत के 600वें टेस्ट में कप्तानी करने वाले कप्तान बन जाएंगे और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। शुभमन गिल उन चुनिंदा भारतीय कप्तानों की सूची में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने भारत के किसी माइलस्टोन टेस्ट मैच में टीम की अगुआई की है।
हर माइलस्टोन टेस्ट में बदला कप्तान
भारतीय टेस्ट क्रिकेट की यह भी दिलचस्प कहानी है कि हर 100वें टेस्ट में टीम की कमान अलग कप्तान के हाथ में रही है। सीके नायडू ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कराई। एमएके पटौदी ने टीम में आत्मविश्वास का संचार किया। सुनील गावस्कर ने भारतीय बल्लेबाजी की नई पहचान बनाई।
सचिन तेंदुलकर ने नई पीढ़ी का नेतृत्व संभाला। राहुल द्रविड़ ने टीम को विदेश में प्रतिस्पर्धी बनाया और विराट कोहली ने फिटनेस, आक्रामकता तथा तेज गेंदबाजी की संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब शुभमन गिल के सामने इस विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।
94 वर्षों का सफर, एक और ऐतिहासिक पड़ाव
भारत ने 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला था। लगभग 94 वर्षों बाद टीम इंडिया 600वें टेस्ट की दहलीज पर खड़ी है। इस दौरान भारत विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में शामिल हुआ, घरेलू मैदान पर दबदबा कायम किया और विदेशी धरती पर भी कई ऐतिहासिक जीत दर्ज कीं। 15 अगस्त का मुकाबला इसलिए सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के लगभग एक सदी लंबे सफर का उत्सव होगा।
सिर्फ तीसरी टीम बनेगा भारत
टेस्ट क्रिकेट का इतिहास 1877 से शुरू हुआ था। डेढ़ सौ साल के करीब पहुंच रहे इस प्रारूप में अब तक केवल दो देशों ने 600 टेस्ट मैचों का आंकड़ा पार किया है।
- इंग्लैंड: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम। इंग्लैंड ने अब तक 1097 टेस्ट मैच खेले हैं।
- ऑस्ट्रेलिया: पहले ही 600 टेस्ट का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 882 टेस्ट मैच हैं।
- भारत: 15 अगस्त 2026 को श्रीलंका के खिलाफ 600वां टेस्ट खेलने के साथ इस सूची में शामिल हो जाएगा।
सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली शीर्ष-पांच टीमों का रिकॉर्ड
|टीम
|कब से कब
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|ड्रॉ
|W/L
|औसत
|RPO
|पारियां
|उच्चतम
|न्यूनतम
|इंग्लैंड
|1877-2026
|1097
|405
|336
|0
|356
|1.205
|32.23
|2.81
|1979
|903
|45
|ऑस्ट्रेलिया
|1877-2026
|882
|426
|235
|2
|219
|1.812
|34.32
|2.98
|1612
|758
|36
|भारत
|1932-2026
|599
|186
|188
|1
|224
|0.989
|33.76
|2.97
|1065
|759
|36
|वेस्टइंडीज
|1928-2026
|596
|187
|224
|1
|184
|0.834
|31.14
|2.99
|1089
|790
|27
|न्यूजीलैंड
|1930-2026
|487
|126
|190
|0
|171
|0.663
|29.75
|2.75
|896
|715
|26
पहला टेस्ट (1932): सीके नायडू ने संभाली थी ऐतिहासिक जिम्मेदारी
भारत ने 25 जून 1932 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी सीके नायडू ने की थी। यह सिर्फ भारत का पहला टेस्ट ही नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत भी थी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और टेस्ट दर्जा हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी गई।
100वां टेस्ट (1967): मंसूर अली खान पटौदी के नेतृत्व में नया दौर
भारत ने अपना 100वां टेस्ट 1967 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। इस मैच में कप्तानी मंसूर अली खान पटौदी (एमएके पटौदी) के हाथों में थी। ‘टाइगर पटौदी’ भारतीय क्रिकेट में आधुनिक सोच और आक्रामक नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय टीम में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धी मानसिकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
200वां टेस्ट (1982): सुनील गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान से मुकाबला
भारत का 200वां टेस्ट 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया। इस ऐतिहासिक मुकाबले में कप्तानी सुनील गावस्कर ने की। सुनील गावस्कर उस दौर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते थे। उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशी टीमों के खिलाफ अधिक मजबूती से मुकाबला करना शुरू किया।
300वां टेस्ट (1996): सचिन तेंदुलकर के हाथों में कमान
1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने अपना 300वां टेस्ट खेला। इस मैच में कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। उस समय सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे। उनसे भविष्य के नेतृत्व की भी बड़ी उम्मीदें थीं। हालांकि, कप्तानी में उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन बल्लेबाज के रूप में उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी।
400वां टेस्ट (2006): राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में परिपक्व भारत
भारत का 400वां टेस्ट 2006 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया और कप्तानी राहुल द्रविड़ ने की। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में भारतीय टीम विदेश में बेहतर प्रदर्शन करने लगी। उनकी कप्तानी में टीम ने अनुशासन, तकनीकी मजबूती और धैर्यपूर्ण क्रिकेट का शानदार उदाहरण पेश किया।
500वां टेस्ट (2016): विराट कोहली के आक्रामक युग की शुरुआत
भारत ने अपना 500वां टेस्ट 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। इस ऐतिहासिक मुकाबले में कप्तानी विराट कोहली ने की। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टेस्ट क्रिकेट ने नई ऊंचाइयों को छुआ। फिटनेस संस्कृति, तेज गेंदबाजी पर जोर और विदेशी धरती पर जीत की भूख ने भारतीय टीम की नई पहचान बनाई। भारत लंबे समय तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 टीम भी रहा।
600वां टेस्ट (2026): शुभमन गिल के कंधों पर भविष्य की जिम्मेदारी
भारतीय टीम का 600वां टेस्ट 2026 में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया और कप्तानी शुभमन गिल ने की। यह सिर्फ एक और माइलस्टोन नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतीक भी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के युग के बाद शुभमन गिल के सामने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है।
भारत के माइलस्टोन टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी
|टेस्ट
|वर्ष
|विपक्षी टीम
|कप्तान
|पहला
|1932
|इंग्लैंड
|सीके नायडू
|100वां
|1967
|इंग्लैंड
|एमएके पटौदी
|200वां
|1982
|पाकिस्तान
|सुनील गावस्कर
|300वां
|1996
|दक्षिण अफ्रीका
|सचिन तेंदुलकर
|400वां
|2006
|वेस्टइंडीज
|राहुल द्रविड़
|500वां
|2016
|न्यूजीलैंड
|विराट कोहली
|600वां
|2026
|श्रीलंका
|शुभमन गिल (संभावित)
जब पाकिस्तानी अंपायर ने अंग्रेज कप्तान पर लगाया चीटिंग का आरोप, अगले दिन नहीं हुआ खेल; सबसे विवादित मैचों में से एक फैसलाबाद टेस्ट की कहानी
दिसंबर 1987 में पाकिस्तान के फैसलाबाद में खेला गया इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादित मुकाबलों में गिना जाता है। पाकिस्तानी अंपायर शकूर राणा और इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि अगले दिन का खेल तक नहीं हो पाया। विवाद की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका अंत हुआ? पूरी कहानी जानने के लिए क्लिक करें।