IND vs SL 1st ODI Weather: गुवाहाटी में सांप और फ्लड लाइट्स के कारण रुक चुका है मैच, इस बार मौसम बनेगा बाधा?

India vs Sri Lanka 1st ODI Weather and Pitch Report in Hindi: स्पिनर्स के लिए गुवाहाटी में ओस महत्वपूर्ण पहलू होगी, ऐसे में भारत फिंगर स्पिनर्स के बजाय कलाई के स्पिनर की ओर देख सकता है। ओस के कारण अंगुली के स्पिनर्स को गेंद पर ग्रिप बनाने में मुश्किल होती है।

भारत बनाम श्रीलंका पहला वनडे मौसम और पिच रिपोर्ट। (Screengrab: Hotstar)

