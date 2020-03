भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा बहुत ही खराब गया। इस दौरे पर टीम इंडिया टी20 सीरीज को छोड़ दें तो वनडे और टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हो गई। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 3-0 और टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया। भारतीय टीम टी20 सीरीज 5-0 से जीती थी। इस सीरीज में खराब प्रदर्शन करने वाले कप्तान विराट कोहली आजकल आलोचकों के निशाने पर हैं। कोहली ने दौरा खत्म होने के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की। इसके बाद से फैंस उस तस्वीर पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं।

तस्वीर में कोहली का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने लिखा- परिवर्तन ही स्थायी है। कोहली के बल्ले से न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट की 11 पारियों में सिर्फ एक ही अर्धशतक निकला। इसके बाद कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने उनकी आलोचना की तो कुछ ने तारीफ। फैंस ने तस्वीर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मजबूती से वापस आओ। कोहली के सामने फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज और IPL 2020 है।

Thalaivaaaa…….looking cool as well as style……all r blaming u for u form out but I’m waiting for u r comeback I bet to heaters that u r comeback would be in next lvl……and wait for winning moment #RCB #TeamRCB #KingKohli #Kohli #playbold #Valimal

Yes Kohli We need Change. Time to Comeback like You did after Eng tour 2014. Play like that for 6 Six years .

I miss Your batting , Aggression, Your shots Please come back one last time, I am waiting

