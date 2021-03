Road Safety World Series 2021, IND Legends vs SA Legends Live Streaming: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 13वां मैच शनिवार (13 मार्च) को इंडिया लीजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी।

इंडिया लीजेंड्स की टीम अंक तालिका में दूसरे और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स की टीम तीसरे स्थान पर है। इंडिया लीजेंड्स ने 4 मैच में 3 जीते हैं। उसे एक में हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया लीजेंड्स के 12 अंक हैं। दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स की बात करें तो उसने 3 मैच में 2 जीते हैं। उसे भी एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। उसके 8 अंक हैं। दोनों ही टीमें इस मैच में अपनी दूसरी हार टालने के लिए उतरेगी। इंडिया लीजेंड्स को पिछले मैच में इंग्लैंड लीजेंड्स ने हराया था।

When and where to watch?

यह मैच भारतीय समयानुसार 7:00 बजे शुरू होगा। इस मैच का प्रसारण Viacom 18 नेटवर्क कर रहा है। COLORS Cineplex, COLORS Kannada Cinema, FTA channel Rishtey Cineplex चैनल पर मैच देख सकते हैं।

मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप Voot और Jio ऐप पर विजिट कर सकते हैं। जियो टीवी ऐप पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। मैच के ताजा अपडेट्स पाने के लिए आप जनसत्ता. कॉम से जुड़े रह सकते हैं।