India vs South Africa (IND vs SA) ODI Series 2020 Schedule, Squad, Players List, Match Date and Time: भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा तय समय से दो दिन पहले ही पूरा हो गया। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया दूसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया। टीम इंडिया को इस मैच में 7 विकेट से शिकस्त मिली। भारतीय टीम ने इस दौरे पर 2 टेस्ट मुकाबलों के अलावा 3-3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज भी खेली। टी20 में उसने 3-0 से न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ किया, जबकि वनडे सीरीज में इतने ही अंतर से उसे हार झेलनी पड़ी। उसने 2 मैच की टेस्ट सीरीज भी 0-2 से गंवाई।

टीम इंडिया को अब अगली सीरीज दक्षिण अफ्रीका से खेलनी है। तीन मैचों की वह वनडे सीरीज उसे घरेलू मैदान पर खेलनी है। यह इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की यह आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया के क्रिकेटर घरेलू टी20 टूर्नामेंट यानी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में व्यस्त हो जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार को दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम जरूर घोषित कर दी। दक्षिण अफ्रीकी टीम में खास यह है कि उसके पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी करीब 8 महीने बाद वनडे मुकाबले में उतरेंगे। इस सीरीज के मैच कब और किस मैदान पर खेले जाएंगे? उनके शुरू होने का समय क्या होगा? आइए उस पर एक नजर डालें।

दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का कार्यक्रम

मैच तारीख दिन मैदान पहला वनडे 12 मार्च गुरुवार धर्मशाला दूसरा वनडे 15 मार्च रविवार लखनऊ तीसरा वनडे 18 मार्च बुधवार कोलकाता

नोट: सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे।

India vs South Africa ODI सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण Star Sports Network पर होगा। Star Sports 1, Star Sports HD1, Star Sports 2 and Star Sports HD2 पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। Star Sports 3 और Star Sports HD3 पर आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच का लाइव प्रसारण देख पाएंगे।



दक्षिण अफ्रीका की 15 सदस्यीय टीम: क्विंटन डिकॉक (कप्तान), टेम्बा बावुमा, रसी वन डर डुसेन, फाफ डुप्लेसी, काइल वेरेन, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, जेजे स्मट्स, एंडिले फेहलुकवायो, लुंगी एंगिडी, लुथो सिपाम्ला, ब्यूरेन हैंड्रिक्स, एनरिक नोर्त्जे, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज।



Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App