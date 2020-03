India vs South Africa Dharamsala Weather Forecast, ODI Series 1st Match Live Updates: जानिए मैच के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल

Ind vs SA ODI Series 1st Match, Dharamsala Weather Forecast: यहां जानिए मौसम का ताजा हाल।

India vs South Africa (Ind vs SA) ODI Series 1st Match, Dharamsala Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की सीरीज की शुरुआत गुरुवार यानी 12 मार्च 2020 को धर्मशाला में होने वाले पहले वनडे से होगी। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से मैच शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीन वनडे जीतकर भारत आई है। वहीं, भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 0-3 से वनडे सीरीज गंवाने के बाद मैदान पर उतरेगी।

मैच की पूर्व संध्या पर धर्मशाला में बारिश हुई। उस समय दोनों टीमें नेट प्रैक्टिस कर रही थीं। मौसम विभाग की मानें तो मैच के दिन भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। हालांकि, इससे मैच पर कोई असर नहीं पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। Accuweather के मुताबिक, मैच के दौरान 11 से 17 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। वहीं, दिन का तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

धर्मशाला की पिच पर बल्ले और गेंद के बीच कड़े टक्कर की उम्मीद की जा रही है। खेल के पहले चरण में यह गेंदबाजों के लिए मददगार रहेगी। वहीं, हवा चलने पर भी वे गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं।