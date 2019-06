India vs South Africa Live Cricket Match Streaming on Hotstar, Star Sports LIVE: ऐसे कहीं भी मोबाइल पर उठाएं लाइव मैच का लुत्फ, ये रहे ऐप

India vs South Africa, Ind vs SA Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar , Star Sports 1 Live Star Sports 2 and 3, Jio TV LIVE: आईसीसी विश्वकप 2019 का आगाज 30 मई से हो चुका है। बुधवार 5 जून 2019 को टूर्नामेंट का 9वां मैच भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच साउथेम्पटन के रोज बाउल मैदान में खेले जा रहा है, जिसमें द. अफ्रीका ने 9 विकेट नुकसान पर टीम इंडिया को 228 रन का टारगेट दिया है। खेल जगत के लोकप्रिय टूर्नामेंट का रोमांच 14 जुलाई तक सातवें आसमान पर होगा। कुल 10 देशों की क्रिकेट टीमों के बीच जोरदार घमासान देखने को मिलेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। 9 जून को पहला सेमी-फाइनल, 11 को दूसरा सेमी-फाइनल और 14 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में फाइनल मैच खेला जाएगा।

आईसीसी विश्वकप के सभी मैच मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। हालांकि क्रिकेट फैन्स अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से किसी भी जगह लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन पर लाइव मैच देखने के लिए Dubbed Hotstar, Hotstar और JIO TV APP डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप वेब, एंड्रॉयड और iOS फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं।

