इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 13वें सीजन की शुरुआत से पहले टीम इंडिया आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलती नजर आएगी। यह टी20 नहीं वनडे सीरीज होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे की सीरीज 12 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी की वनडे टीम में वापसी हुई है। लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉर्ज लिंडे को भी टीम में रखा गया है।

जॉर्ज लिंडे को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में भारत के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। डुप्लेसी के साथ-साथ मध्यक्रम के बल्लेबाज रसी वान डर डुसेन की भी अफ्रीकी टीम में वापसी हुई है। डुप्लेसी वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीकी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वनडे नहीं खेले थे। वहीं, युवा बल्लेबाज कायेल वेरेन को टीम में बरकरार रखा गया है। वेरेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 64 गेंद पर 48 रन बनाए थे।

#BreakingNews Left-arm spinner, George Linde has received his maiden call-up into the Proteas’ ODI team ahead of their short outbound tour to India from 12-17 March 2020. It will consist of a 3-match ODI series taking place in Dharamsala, Lucknow and Kolkata. #INDvSA #Thread pic.twitter.com/UBo47w70du

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) March 2, 2020