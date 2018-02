Ind vs SA 6th ODI: विराट कोहली ने बुमराह की गेंद पर लपका जबरदस्त कैच, देखें वीडियो

Ind vs SA: भारत ने शुक्रवार (16 फरवरी) को सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान पर खेले जा रहे छह वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 46.5 ओवरों में 204 रनों पर ही रोक दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर एक बार फिर मेजबान टीम को बड़ा स्कोर बनाने से महरूम रखा।

ये वाकया 30.3 ओवर का है। उस वक्त क्लासेन बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका 3 विकेट खोकर 135 रन बना चुका था। गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। बुमराह की गेंद को क्लासेन ने कोहली की तरफ खेला। गेंद उस वक्त बेहद नीची थी लेकिन फिर भी कोहली ने फुर्ती दिखाते हुए उसे लपक लिया। कोहली की ऐसी फील्डिंग देख दर्शक तालियां बजाने लगे और 39 गेंदों पर 22 रन बनाकर क्लासेन पवेलियन की ओर लौट गए।

India vs South Africa 6th ODI Live Cricket Score, Ind vs SA Live Streaming: महज 204 रन पर साउथ अफ्रीका ऑलआउट, शार्दुल ठाकुर ने लगाया ‘चौका’

Ind vs SA 6th ODI: कैच लपकने की कोशिश में चोटिल हुए कुलदीप यादव, अंगूठे से बहने लगा खून

Klaasen caught by Kohli at cover #SAvINDhttps://t.co/h9UOBnQxQ0 (IND subcontinent only)

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 16, 2018