IND vs SA: ना चाहते हुए भी ये कारनामा अपने नाम कर बैठे विरोट कोहली और रोहित शर्मा

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पांचवें वनडे मैच में रोहित शर्मा के साथ हुई गफलत के चलते कप्तान विराट कोहली रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। इससे पहले विराट कोहली भी शिखर धवन को रन आउट करवा चुके हैं। ये वाकया 25.3 ओवर का है। उस वक्त टीम इंडिया 153 रन पर अपना 1 विकेट खो चुकी थी। रोहित शर्मा 75 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। इस बीच रोहित ने मॉर्ने मॉर्केल गेंद पर डिफेंड किया। रोहित क्रीज पर खड़े रहे लेकिन कोहली ने नॉन स्ट्राइकर एंड से दौड़ लगा दी। कोहली आधी पिच तक आ चुके थे लेकिन रोहित ने वापस लौटने को कहा। उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी और जेपी ड्यूमिनी ने उन्हें आउट कर दिया।

ये ऐसा पहला मौका नहीं था, जब रोहित शर्मा ने अपने पार्टनर को रन आउट करवाया हो। इससे पहले भी रोहित 14 बार ऐसा कर चुके थे। वहीं विराट भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। रोहित शर्मा 27 में से 12 बार खुद, जबकि 15 बार अपने साथी को आउट करवा चुके हैं, जबकि विराट कोहली 26 में से 12 बार स्वयं और 14 बार अपने पार्टनर को रन आउट करवा चुके हैं।

IND vs SA 5th ODI: भारत के लिये बेहद मनहूस है पोर्ट एलिजाबेथ का मैदान, केन्या से भी मिल चुकी है हार

IND vs SA: ऐतिहासिक जीत के बाद रोहित शर्मा ने लिया विराट कोहली का इंटरव्यू, देखिए क्या बोले कप्तान

Run outs in ODIs…

Rohit Sharma Total 27 (self 12 + partner 15)

Virat Kohli Total 26 (self 12 + partner 14)#SAvInd

— Mohandas Menon (@mohanstatsman) February 13, 2018