Ind vs SA 5th ODI: वीडियो: रबाडा ने 143 kph की रफ्तार से फेंकी गेंद, रोहित शर्मा ने मैदान के बाहर उड़ा दिया

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कसिगो रबाडा भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को मौजूदा दौरे में छह बार आउट कर चुके थे। मंगलवार (13 फरवरी) को पोर्ट एलिजाबेथ में वनडे सीरीज के पांचवें मैच में दबाव एक बार फिर से रोहित पर ही था। लेकिन, सेंट जॉर्जेज पार्क में रोहित अलग ही योजना के साथ उतरे। उन्होंने रबाडा की 145 kph की रफ्तार वाली गेंद को स्टेप आउट करते हुए स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। उन्होंने तेज गेंदबाज के बॉल पर यह छक्का ऐसे लगाया मानो किसी स्पीनर को खेल रहे हों। यह तकरीबन 75 मीटर लंबा छक्का था। 140 kph से भी ज्यादा की रफ्तार के बॉल पर इतना लंबा छक्का जड़ने का मामला कभी-कभार ही सामने आते हैं।

रोहित के इस कारनामे से खुद रबाडा भी हतप्रभ रह गए थे। रोहित शर्मा को टाइमिंग का मास्टर माना जाता है। उन्होंने पांचवें एकदिवसीय मैच के दौरान उसी का बेहतरीन नमूना पेश किया। बॉल उनके बल्ले के बीचोंबीच लगा और रॉकेट की तरह आसमानी रास्ते से मैदान के पार हो गया। अफ्रीकी दौरे पर खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा के लिए पोर्ट एलिजाबेथ का यह मैदान भाग्यशाली साबित हुआ।

