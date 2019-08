इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज कल से यानी कि 29 अगस्त से होने जा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच पहला मैच केरल के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसको लेकर दोनों टीमों ने अभ्यास स में जमकर पसीना बहाया। ये मुकाबला इस टीम के कई खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिहाज से एक सुनहरे मौके के रूप में भी है। इस अभ्यास सत्र की तस्वीरें बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर शेयर की हैं।

इस 5 मैचों की सीरीज में इंडिया ए की कमान मनीष पांडे के ऊपर है। मनीष अच्छी लय में हैं और उन्हें अभी वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया में शामिल भी किया गया था। ऐसे में मनीष के पास एक सुनहरा मौका है कि वो अपनी इस लय को बरकरार रखकर टीम इंडिया में भी अपनी दावेदारी मजबूत बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा इन मुकाबलों में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल भी नजर आएंगे। इससे भारत ए का पलड़ा जरूर भारी दिखेगा।

India A are getting ready for the five-match one-day series against South Africa A that starts tomorrow in Thiruvananthapuram, Kerala. All matches to be televised live

Live scoring and videos – https://t.co/Z3MPyeKtDz pic.twitter.com/MN8fJiaN5F

— BCCI (@BCCI) August 28, 2019