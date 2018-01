Ind vs SA 3rd Test: वांडरर्स की पिच पर भड़के सुनील गावस्कर, शॉन पोलॉक ने भी जताई नाराजगी

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्‍ट मैच में वांडरर्स के विकेट ने जिस तरह का व्‍यवहार किया, उससे टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान सुनील गावस्कर खासे नाराज हैं। गावस्कर ने इस पिच को गेंदबाजों की मददगार करार देते हुए बल्लेबाजों के लिहाज से अन्यायपूर्ण बताया है। गावस्कर ने कहा है कि पिच खेल भावना को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। सिर्फ गावस्कर ही नहीं खुद दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी शॉन पोलॉक ने भी पिच पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। पोलॉक ने कहा कि जिस तरह से मैच के दूसरे दिन भी विकेट इस तरह का बना हुआ है तो आप किसी भी हाल में पिच को सही नहीं कह सकते। पोलॉक ने वांडरर्स की पिच की तुलना साल 2015 के नागपुर की पिच से की है जिसे खुद ICC की तरफ से बकावस पिच करार दिया गया था। तब अफ्रीकी टीम भारत में टेस्ट खेलने पहुंची थी।

इससे पहले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी पिच को लेकर आपत्ति जताते हुए आईसीसी से इसकी शिकायत करने की बात कही है। वांडरर्स के विकेट के बारे में सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, ‘इस तरह की पिच पर टेस्ट क्रिकेट खेलना अन्यायपूर्ण है। मैंने 2003 में न्यूजीलैंड में ऐसी पिचें देखी थी। बल्लेबाजों के पास बहुत कम मौका होता है। आईसीसी को इस पर गौर करना चाहिए।’

@vikrantgupta73 @imVkohli @BCCI @ICC ..To play test cricket on this surface is unfair …saw it in NZ in 2003 …batsman have minimum chance ..icc should look into it

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 24, 2018