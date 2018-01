IND vs SA: ड्रेसिंग रूम में एक साथ होंगे दिनेश कार्तिक और उनकी बीवी से शादी करने वाले मुरली विजय! ट्विटर यूजर्स ने लिए मजे

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम की हालत पतली नजर आ रही है। घर में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को अफ्रीकी धरती पर रन बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में लगातार बदलाव हो रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में रिद्धिमान साहा की जगह पार्थिव पटेल को लाया गया। अब तीसरे टेस्ट में पार्थिव पटेल की जगह दिनेश कार्तिक को टीम में जगह दी गई है। तीसरा टेस्ट 24 जनवरी से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। लेकिन दिनेश कार्तिक के आने से ड्रेसिंग रूम में सलामी बल्लेबाज मुरली विजय के लिए अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई है। वह इसलिए क्योंकि कार्तिक की पहली पत्नी निकिता का मुरली विजय से अफेयर था। जब कार्तिक ने उन्हें तलाक दिया तो मुरली ने उनसे शादी कर ली। उस वक्त वह गर्भवती थीं। इस घटना के बाद तमिलनाडु के इन दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं। लेकिन कार्तिक के टीम में आने की खबर के बाद ट्विटर पर यूजर्स दोनों क्रिकेटरों की निजी कमेंट्स करने लगे।

जानिए क्या बोले यूजर्स: @PMYogiji ने लिखा, मुरली विजय और दिनेश कार्तिक एक ही ड्रेसिंग रूम में रहेंगे। वह दोनों बात भी नहीं करते। टीम मैनेजमेंट आखिर चाहता क्या है। @Happu_SinghDr ने लिखा, मुरली विजय बनाम दिनेश कार्तिक…ड्रेसिंग रूप में तो धमाके होंगे। @Sajjanlaunda ने लिखा, अगर कार्तिक कीपिंग करेंगे और विजय पहली स्लिप पर होंगे तो विजय कीपर का कैच पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें कार्तिक की ‘चीजें’ कैच करने की आदत है।

Murali vijay and dinesh karthik on same dressing room or team.they are not in talking term i think. Team management, what are you smoking? #SAvIND

Murli Vijay & Dinesh Karthik may play together in next Test match! #INDvSA

Murli vijay vs Dinesh karthik …Dressing room m to dhamake honge — दरोगा हप्पू सिंह (@Happu_SinghDr) January 16, 2018

If Karthik is keeping and Vijay is at first slip, he will definitely go for the keeper's catch because he has that habit of catching Karthik's "things". — Abhishek (@Sajjanlaunda) January 16, 2018

हालांकि कुछ यूजर्स ने पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक को चुनने की आलोचना भी की। @Redsum1961 ने लिखा, बीसीसीआई के फैसले भी अजीबोगरीब हैं। पहले पार्थिव पटेल और अब दिनेश कार्तिक को क्यों सिलेक्ट किया। यह तब हो रहा है जब सिलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष एक पूर्व विकेटकीपर हैं। मूर्खता की हद है। @imSanath7 ने लिखा अब दिनेश कार्तिक को टीम में लाया गया है। देखते हैं वह तीसरे टेस्ट में कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर वह खेलेंगे तो एेसा पहली बार होगा, जब एक ही सीरीज के तीन मैचों में अलग-अलग विकेटकीपर खेलेंगे। जब धोनी थे, उस वक्त यह समस्या नहीं थी।

@BCCI decisions are beyond ludicrous! Why select @parthiv9 in first place and why send @DineshKarthik now? And the selection committee is headed by an Ex-India wicketkeeper! Stupidity of the highest order — Raaz369 (@Redsum1961) January 16, 2018

Now Dinesh Karthik has come into the team. Let’s play him in the 3rd test and see how he goes. If that happens, it might be the first time that we would play 3 wicket keepers in 3 matches of a same series. This was not a problem when Dhoni was around. — THIRD MAN (@imSanath7) January 16, 2018

देखें वीडियो :

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App