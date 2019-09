India vs South Africa 3rd T20 Live Score, M.Chinnaswamy Stadium,Bengaluru Weather Forecast Live: जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

India vs South Africa(Ind vs SA), M.Chinnaswamy Stadium,Bengaluru Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को जीतकर भारत सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश भारत को हराकर सीरीज बराबरी करने पर होगी। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था, ऐसे में तीसरे मैच के दौरान भी फैंस के दिल में मौसम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे होंगे।

वेदर रिपोर्ट की मानें तो बेंगलुरु में रविवार शाम को बारिश की आशंका जताई जा रही है। रविवार को आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और साथ ही बारिश होने के भी आसार है। बारिश के कारण खेल छोटा किया जा सकता है, वहीं रद्द होने पर भारतीय टीम के नाम यह सीरीज हो जाएगी। मैच शाम 7 बजे से होना है और इस समय बारिश आने की 40 प्रतिशत संभावनाएं हैं।