दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 160 रन बनाए। कोहली की इस शतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया मेजबान टीम के गेंदबाजों को मजा चखाते हुए 303 रन बनाने में कामयाब हुई। भारतीय कप्तान की इस शानदार पारी की चर्चा हर जगह की जा रही है। उन्होंने इस सीरीज के तीनों वनडे मैचों में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। पहले मैच में कोहली ने 119 गेंदों में 112 रन बनाए थे, तो वहीं दूसरे मैच में उन्होंने नाबाद 46 रन बनाए थे। वहीं तीसरे मैच में भी कोहली के बल्ले ने झमाझम रनों की बारिश करते हुए भारतीय टीम को मैच जितवा दिया। तीनों वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन की वजह से अब विश्व का हर दिग्गज खिलाड़ी कोहली का फैन हो गया है। लोग ट्विटर पर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। केवल भारतीय क्रिकेटर ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी कोहली की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने भारतीय कप्तान की तारीफ करते हुए उन्हें एक अलग लेवल का खिलाड़ी बताया है। वार्नर ने ट्वीट कर कहा, ‘कोहली अलग लेवल के प्लेयर हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं।’ वहीं पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, ‘अनिल कुंबले ने 19 साल पहले कोटला में जो किया था वह हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं कोहली ने जो कुछ कैपटाउन में किया वह भी सालों तक याद रखा जाएगा। स्पेशल इनिंग थी। कोहली की स्थिरता की तारीफ में मेरे पास शब्द नहीं हैं। अगर आप एक बार उन्हें बल्लेबाजी करते देख लेंगे तो बाकी अच्छे बल्लेबाज आपको साधारण लगने लगेंगे। उनका खेल देखने में बहुत मजा आता है।’

He’s on a different level this bloke wow. What a player @imVkohli https://t.co/SoDyRQajQi — David Warner (@davidwarner31) February 7, 2018

What Kumble did 19 years ago in Kotla will be remembered forever. What Kohli did in Cape Town today won’t be forgotten for a long long time as well. Special innings #SAvIND — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 7, 2018

No words to describe Virat Kohli ‘s consistency. Other good batsman look really ordinary once you watch him bat. What a joy to watch him score hundreds for fun. 34 of them now and this , one of his best #INDvSA — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 7, 2018

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय कप्तान की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ‘सेंचुरी बनाकर मैदान से बाहर निकलना कोहली के लिए अब रोज का काम बन गया है। वनडे में 34वां शतक जड़ने पर बहुत-बहुत बधाई। ऐसे ही रन बनाते रहो।’ क्रिकेटर यूसुफ पठान ने लिखा, ‘आधुनिक दिनों के मास्टर कोहली का एक और मास्टरक्लास प्रदर्शन। बहुत ही शानदार खेल। मैं जब भी उन्हें खेलते देखता हूं हमेशा खुशी होती है।’ बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी कोहली के लिए कहा, ‘इंडिया की रन मशीन ने एक बार फिर नया कारनामा कर दिखाया। वनडे का 34वां शतक। क्या खिलाड़ी हैं। आपका ऐसा प्रदर्शन हमेशा जारी रहे।’

Stepping out on the field and scoring centuries has become a regularity for @imVkohli. Congratulations on your 34th ODI ton! Keep the runs flowing always. #INDvsSA pic.twitter.com/4eyuMUpl12 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 7, 2018

Another masterclass from the modern-day master. What a knock @imVkohli. Amazes me every time I watch him bat. #SAvIND — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) February 7, 2018

India’s run machine has done it again! 34th ODI 100. What a player!@ImVKohli May this form of yours go on and on! SAvsIND — Suresh Raina (@ImRaina) February 7, 2018

