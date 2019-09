India vs South Africa (Ind vs SA) 2nd T-20, Mohali Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: टीम इंडिया -साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला तो बारिश की भेट चढ़ गया था। आज इस सीरीज का दूसरा मैच मोहाली में खेला जाना है। इसके लिए दोनों ही टीमें मोहाली पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों ने जमकर अभ्यास भी किया है और अच्छी खबर है कि इस दिन मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं लग रही है।

मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर को मौसम में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं होगी। मैच पंजाब क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। वेदर फॉरकास्ट के मुताबिक तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, हालांकि ह्युमिडिटी से खिलाड़ी थोड़ा परेशान नजर आ सकते हैं। बारिश की महज पांच फीसदी आशंका है। मोहाली की पिच बल्लेबाजों के मुफीद मानी जाती है। ऐसे में बड़ा स्कोर बन सकता है।