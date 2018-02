Ind vs SA 2nd T20: साउथ अफ्रीका ने कप्तान जीन पॉल ड्युम्नी (नाबाद 64)और हेनरिक क्लासेन (69) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 21 फरवरी में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में भारत को छह विकेट से हरा दिया। सुपरस्पोर्ट पार्क में खेले गए इस मैच में जीत हासिल करने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने तीन टी-20 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। दूसरा मैच जीतने के बाद विपक्षी टीम के बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस का कहना है कि अंतिम मैच में टीम इंडिया की परीक्षा होगी। डू प्लेसिस ने ट्वीट में लिखा- “यंग साउथ टीम ने शानदार खेल दिखाया। जेपी ड्यूमिनी और क्लासेने शानदार बल्लेबाजी की। डाला की गेंदबाजी भी बेहतरीन रही। सीरीज के निर्णायक मैच का इंतजार है।”

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान को 189 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका की टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने मनीष पांडे (नाबाद 79) और महेंद्र सिंह धोनी (नाबाद 52) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर विशाल स्कोर खड़ा किया।

टारगेट का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए जेजे स्मट्स (2) और सलामी बल्लेबाज रीजा हैंड्रिक्स (26) ने 24 रन ही जोड़े थे कि जयदेव उनादकट ने स्मट्स को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। मेजबान टीम इसके बाद 14 रन ही जोड़ पाई थी कि जसप्रीत बुमराह के स्थान पर टीम में शामिल हुए शार्दुल ठाकुर ने हैंड्रिक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

Great character shown by a young protea team.well batted @jpduminy21 and @Heini22 .enjoyed @JDala3 bowling aswell.bring on the series decider

— Faf Du Plessis (@faf1307) February 21, 2018