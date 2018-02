Ind vs SA: महेंद्र सिंह धोनी की धुआंधार बल्लेबाजी पर वीरेंद्र सहवाग का कमेंट- हथियार चलाना नहीं भूले

India vs South Africa 2nd T20 Match Squad, Ind vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आए। बुधवार (21 फरवरी, 2018) को खेले गए मैच में उन्होंने अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की धुनाई करते हुए महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। अपनी पारी में धोनी ने चार चौके और तीन छक्के लगाए। जिससे टीम इंडिया का स्कोर चार विकेट के नुकसान पर 188 पर पहुंच गया। हालांकि भारतीय टीम ये मैच हार गई लेकिन धोनी की बल्लेबाजी की तारीफ सोशल मीडिया में जमकर हो रही है। धोनी से जुड़ा ऐसा ही एक ट्वीट टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने किया है। उन्होंने लिखा है, ‘आखिरी चार ओवर में 55 रन। हथियार चलाना नहीं भूले। स्पेशल बल्लेबाज के स्पेशल हिट, महेंद्र सिंह धोनी ग्रेट। पांडे ने भी बड़ी मेहनत की। 188 के स्कोर का बचाव करने के लिए टीम इंडिया के गेंदबाजों को शुभकामनाएं।’

Last 4 overs 55 . Hathyar chalana nahi bhoolein, Special hits from a special player , Mahendra Singh Dhoni. Great effort from Pandey as well. Best wishes to the bowlers to defend 188

— Virender Sehwag (@virendersehwag) February 21, 2018