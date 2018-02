कोहली की सेंचुरी: कैफ ने कहा मजाक बना रखा है, वीरू को याद आया अमिताभ बच्चन का डायलॉग

भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई 6 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने झमाझम रनों की बारिश करते हुए कई शानदार रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। इस सीरीज के छठे और आखिरी मैच में कोहली ने नाबाद 129 रन बनाते हुए अपने करियर का 35वां वनडे शतक पी पूरा कर लिया। उनके इस कारनामे ने हर क्रिकेटर को उनकी तारीफ करने के लिए बाध्य कर दिया। पूरी दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स कोहली को बधाई दे रहे हैं और साथ-साथ टीम इंडिया को भी इस ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। ट्विटर पर तो जैसे कोहली के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई उन्हें अपने अलग अंदाज में बधाई दे रहा है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने तो यहां तक कह दिया कि कोहली ने शतक को मजाक बना दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘100 तो मजाक बना रखा है बंदे ने। अद्भुत, कोहली सोच से परे खेलते हैं। वनडे क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज का 35वां शतक।’ वहीं पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म गुरुकुल के डायलॉग के जरिए कोहली और टीम इंडिया की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। सीरीज को 5-1 से जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई। स्पिनर्स ने कमाल कर दिखाया और विराट कोहली ने पूरी टीम को शानदार तरीके से लीड किया।’

100 toh mazaak bana rakha hai bande ne. Adbhut , Kohli is just unbelievable. Century No 35 for probably the greatest ODI batsman #SAvIND

Parampara ,Pratishtha ,Anushaasan. Congratulations India on the 5-1 series victory. Brilliant effort from the spinners and wonderfully led from the front by Kohli. pic.twitter.com/jYQhLTIqI8

Many congratulations to the Indian team on an incredible 5-1 series win. Virat Kohli was simply outstanding but the bowlers, especially Chahal and Kuldeep set it up for India with 33 wickets between them. #SAvIND pic.twitter.com/AYtCtUoLhE

