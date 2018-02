दिग्गज इंग्लिश क्रिकेटर ने की कोहली की जमकर तारीफ, बोले- महानतम वनडे प्लेयर हैं विराट

भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई 6 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के बल्ले ने जमकर रनों की बारिश की। इस सीरीज के छठे और आखिरी मैच में कोहली ने अपने वनडे क्रिकेट करियर के 35 शतक भी पूरे कर लिए, जिसके बाद हर जगह उनकी तारीफ की जा रही है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी भारतीय कप्तान का मुरीद हो गया है। केवल भारतीय क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वौघन ने भी कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें वनडे का अब तक का सबसे महान प्लेयर कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ’35वां शतक… वनडे का अब तक का सबसे महान खिलाड़ी।’ 6 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में विराट कोहली ने नाबाद 129 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत दिलाई। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 5-1 से जीत हासिल की। सीरीज के छठे मैच के बाद कोहली को मैन ऑफ द मैच तो मिला ही साथ ही साथ उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया। इस सीरीज में कोहली ने कुल 558 रन बनाए।

विराट कोहली के शानदार शतक की तारीफ में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली ने बेहद ही शानदारी पारी खेली और 35वां शतक पूरा किया। टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली सीरीज जीतने के लिए बधाई। बहुत बढ़िया।’ पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी भारतीय कप्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘100 तो मजाक बना रखा है बंदे ने। अद्भुत, कोहली अविश्वसनीय हैं। वनडे के सबसे महान बल्लेबाज ने 35 शतक पूरे कर लिए।’ वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट कर कहा, ‘उन्होंने एक बार फिर वही किया जो वह हमेशा सबसे अच्छे से करते हैं, एक और शतक। 35 वनडे शतक, इस सीरीज में तीन शतक।’

Remarkable innings by @imVkohli to get to his 35th ODI century. Congratulations #TeamIndia on winning an ODI series for the first time in South Africa. Great achievement #SAvIND pic.twitter.com/lwvazFwnww — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 16, 2018

100 toh mazaak bana rakha hai bande ne. Adbhut , Kohli is just unbelievable. Century No 35 for probably the greatest ODI batsman #SAvIND — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 16, 2018

And he does what he does best, score centuries. The stellar run for the champion continues, 35 th ODI hundred , 3rd in the series. Take a bow, Virat Kohli pic.twitter.com/ypkc53urI6 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 16, 2018

बता दें कि भारत ने शुक्रवार को सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान पर खेले गए छह वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मेजबान टीम को 46.5 ओवरों में 204 रनों पर ही रोक दिया और फिर इस आसान से लक्ष्य को 32.1 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसी के साथ भारत छह वनडे मैचों की यह सीरीज 5-1 से जीतने में सफल रहा। कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 129 रन बनाए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App