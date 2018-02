IND vs SA: ऐतिहासिक जीत के बाद रोहित शर्मा ने लिया विराट कोहली का इंटरव्यू, देखिए क्या बोले कप्तान

Ind vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का कहना है कि उनकी टीम सीरीज को 5-1 से जीतना चाहती है। पोर्ट एलिजाबेथ में मंगलवार (13 फरवरी) को खेले गए छह वनडे मैचों की सीरीज के पांचवें मैच में 73 रनों से जीत हासिल कर भारत ने इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है।

जीत के बाद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली का इंटरव्यू भी लिया। 25 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतने पर विराट ने इसे बेहतरीन कामयाबी बताई। विराट ने कहा, ‘हमें गर्व है कि हम ये कामयाबी हासिल कर सके। जीत में पूरी टीम का योगदान रहा। पूरी सीरीज में चहल और कुलदीप की स्पिन जोड़ी ने छाप छोड़ी। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की वहीं मिडिल ओवर में हार्दिक पांड्या ने मौके को भुनाया। ये सब तारीफ के काबिल है।’

VIDEO: In a kind of firsts, Man of the moment – @ImRo45 did a quick selfie interview for https://t.co/Z3MPyeKtDz with captain @imVkohli post India’s first series win in South Africa. Listen in to what the duo had to say about the historical moment.https://t.co/UE7ofNQMid#SAvIND pic.twitter.com/TY2Ik1Tmha

— BCCI (@BCCI) February 14, 2018