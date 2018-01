Ind vs SA 3rd Test: साउथ अफ्रीका बोर्ड ने रविचंद्रन अश्विन को बताया चेतेश्वर पुजारा, फैंस ने लिए जमकर मजे…

Ind vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में टीम इंडिया लाज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरी है। जब टीम लड़खड़ा रही थी तो भारत की ओर से पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतकीय पारी खेली। टीम इंडिया महज 13 रन पर ही अपने 2 विकेट खो चुकी थी। भारत को उस वक्त संभलकर खेलने की जरूरत थी। ऐसे में चेतेश्वर पुजारा का साथ देने कोहली मैदान पर पहुंचे और सामान्य गति से रन बनाने शुरू कर दिए। कोहली 40 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन जुटा चुके थे लेकिन चेतेश्वर पुजारा कुछ ज्यादा ही संभलकर खेलते रहे और इसी कोशिश में अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड कर बैठे।

पुजारा ने 54वीं गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला। ये टेस्ट क्रिकेट का काफी धीमा स्कोर था। हालांकि इस मामले में सबसे ऊपर इंग्लैंड के जॉन मर्रे हैं, जिन्होंने सन् 1962-63 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 79 गेंदों पर अपना खाता खोला था। पुजारा की इस धीमी पारी का साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट के जरिए मजाक उड़ाने की कोशिश की लेकिन इस चक्कर में अपनी ही टांग खिंचाई करवा बैठा।

Here’s 50 up for Pujara, his 17th in Test cricket, and probably his slowest too. He took 173 balls. Remember he needed over 50 balls to get his first run. India 143/4 #SAvsIND #FreedomSeries pic.twitter.com/dniIGsRQwh

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 24, 2018