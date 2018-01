Ind vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में टीम इंडिया अपनी लाज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरी है। भारत ने टॉस जीता और कप्तान विराट ने तेज गेंदबाजों की मददगार मानी जा रही इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने गलत साबित हुआ जो लगातार अपनी उछाल और स्विंग से मेहमान टीम की सलामी जोड़ी को परेशान कर रहे थे।

भारत को पहला झटका लोकेश राहुल (0) के रूप में लगा। वर्नोन फिलेंडर की एक शानदार इनस्विंग गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों में जा समाई। राहुल एक भी रन नहीं बना पाए। वह सात के कुल स्कोर पर आउट हुए। उनके बाद पुजारा और मुरली विजय (8) ने संघर्ष करने की कोशिश की लेकिन मेजबान टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस द्वारा किए गए गेंदबाजी में बदलाव के कारण विजय का संघर्ष ज्यादा देर चल नहीं सका।

मुरली विजय, कागिसो रबादा की बाहर जाती गेंद पर कवर ड्राइव खेलने गए तभी गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर क्विंटन डी कॉक के हाथों में चली गई। विकेटकीपर ने यहां कोई गलती नहीं की और विजय को पवेलियन लौटना पड़ा।

आलम ये रहा कि टीम इंडिया महज 13 रन पर ही अपने 2 विकेट खो चुकी थी। भारत को उस वक्त संभलकर खेलने की जरूरत थी। ऐसे में चेतेश्वर पुजारा का साथ देने कोहली मैदान पर पहुंचे और सामान्य गति से रन बनाने शुरू कर दिए। कोहली 40 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन जुटा चुके थे लेकिन चेतेश्वर पुजारा कुछ ज्यादा ही संभलकर खेलते रहे और इसी कोशिश में अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड कर बैठे।

पुजारा ने 54वीं गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला। ये टेस्ट क्रिकेट का काफी धीमा स्कोर था। हालांकि इस मामले में पुजारा से ऊपर कुछ और दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। सन् 1962-63 में इंग्लैंड के जॉन मर्रे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 79 गेंदों पर अपना खाता खोला था। जॉन मर्रे सबसे धीमी शुरुआत करने वालों में शीर्ष पर हैं। वहीं भारतीयों में रवि शास्त्री ने सन् 1992-93 में साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ 68वीं गेंद पर अपना खाता खोला था। चेतेश्वर पुजारा की इस धीमी पारी को लेकर ट्विटर पर क्रिकेट फैंस कुछ इस अंदाज में मजे लेते दिखे…

Loud cheer for Pujara…. almost as if he got a half-century already and not his first run. Good to see smiles in the Indian dressing room. He has left the ball well so far, despite being beaten at odd times. #SAvInd

— Chetan Narula (@chetannarula) January 24, 2018