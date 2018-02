पहले वनडे के बाद दूसरे वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारत की स्पिन जोड़ी- कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल का सामना नहीं कर पाई। दोनों ने रविवार (4 फरवरी) को सुपरस्पोर्ट पार्क मैदान पर खेले गए मैच में आपस में आठ विकेट बांटते हुए मेजबान टीम को 32.2 ओवरों में 118 रनों पर ही ढेर कर दिया। भारत ने इस आसान से लक्ष्य को शिखर धवन (नाबाद 51) और कप्तान विराट कोहली (नाबाद 46) के दम पर 20.3 ओवरों में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। जब भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी तो विराट कोहली बाउंड्री पर खड़े थे। उनके पीछे कुछ भारतीय फैंस हाथों में एक पोस्‍टर लिए थे जिसपर विराट-अनुष्‍का की शादी की तस्‍वीर थी और ‘शादी मुबारक’ लिखा हुआ था। 29 साल के कोहली ने फैंस की बधाई कबूल की और उनकी तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद पीछे खड़े फैंस विराट को चीयर करने लगे।

भारत ने दूसरा वनडे जीतकर छह वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। मेहमान टीम ने डरबन में खेले गए पहले मैच में छह विकेट से जीत हासिल की थी। यह दक्षिण अफ्रीका का अपने घर में सबसे कम स्कोर है। इससे पहले उसका घर में सबसे कम स्कोर 119 इंग्लैंड के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में था।

यह भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है। साथ ही यह इस मैदान पर भी किसी भी टीम बनाया गया सबसे कम स्कोर भी है। इससे पहले जिम्बाब्वे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैदान पर 119 रन बनाए थे। चहल ने 8.2 ओवरों में 22 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि कुलदीप ने आठ ओवरों में 20 रन देकर तीन सफलताएं हासिल कीं। चहल ने पहली बार वनडे में पांच विकेट लिए।

देखें फैंस ने कैसे दी कोहली को बधाई:

Virat kohli acknowledges the crowd as fans wish him for his wedding. #SAvIND #SAvsIND pic.twitter.com/LxaEUG7VdX

— Khurram Siddiquee (@iamkhurram12) February 4, 2018