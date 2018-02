Ind vs SA 2nd ODI: जीत के लिए भारत को थी महज 2 रन की दरकार, पवेलियन वापस लौटे भारतीय बल्लेबाज

Ind vs SA: 6 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने फिर से दक्षिण अफ्रीका पर कहर ढाया, जिससे भारत ने दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 फरवरी को मेजबान टीम को 32.2 ओवर में 118 रन पर ढेर कर दिया। चहल ने 22 रन देकर पांच विकेट लिए, जो दक्षिण अफ्रीका में किसी लेग स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। कुलदीप ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी सरजमीं पर अब तक के अपने सबसे न्यूनतम स्कोर पर आउट हो गयी। जसप्रीत बुमराह (12/1) और भुवनेश्वर कुमार (19/1) ने भी एक-एक विकेट लिया।

टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा महज 15 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान विराट कोहली ने शिखर धवन के साथ बेहतरीन साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक ला दिया। टीम इंडिया 19 ओवर में 117 रन बना चुकी थी और उसे जीत के लिए 2 रन की दरकार थी। इसी बीच लंच ब्रेक की घोषणा हो गई, जिससे फैंस समेत खुद विराट कोहली तक हैरान रह गए।

WATCH – Two runs to get? Let’s break for lunchhttps://t.co/oRoau8be6n #SAvIND

(Indian subcontinent only)

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 4, 2018