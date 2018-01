भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत तो अच्‍छी हुई, मगर जल्‍द ही उन्‍हें हालात समझ में आ गए। भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम को पहले दिन ही पवेलियन भेजने वाले भारत की शुरूआत भी खराब रही। मैच के शुरूआती दिन ही तीन विकेट गंवाने से भारत बैकफुट पर चला गया। भुवनेश्वर (19 ओवर में 87 रन देकर चार विकेट) ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाले दक्षिण अफ्रीका का शीर्ष क्रम झकझोर कर पांचवें ओवर तक उसका स्कोर तीन विकेट पर 12 रन कर दिया। एबी डिविलियर्स (65) और कप्तान फाफ डुप्लेसिस (62) ने चौथे विकेट के लिये 114 रन जोड़कर बीच में विकेट गिरने का क्रम रोका लेकिन यह साझेदारी टूटते ही भारतीय गेंदबाज हावी हो गये और दक्षिण अफ्रीकी टीम 286 रन पर आउट हो गयी। हालांकि, भारत का शीर्ष क्रम भी चरमरा गया और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक वह तीन विकेट पर 28 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है। भारत अब भी दक्षिण अफ्रीका से 258 रन पीछे है। पहले दिन का खेल खत्‍म होने के बाद फाफ डु प्‍लेसिस ने ट्वीट कर इरादे जता दिए कि उनकी टीम दूसरे टीम मैच को निर्णायक मोड़ पहुंचाने के लिए खेलेगी। डु प्‍लेसिस ने लिखा, ”खेल की तरफ लौटकर अच्‍छा लग रहा है। आज (शुक्रवार) न्‍यूलैंड्स के दर्शक बेहद उत्‍साहित थे, कमाल का वातावरण बना था। कल (शनिवार) हमारे लिए बड़ा दिन है। दक्षिण अफ्रीका शानदार खेल रही है।”

भारत की उम्‍मीदें अब भरोसेमंद चेतेश्वर पुजारा (नाबाद पांच) पर टिकी हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा ने अभी खाता नहीं खोला है जिन्हें अच्छी फार्म को देखते हुए अंजिक्य रहाणे की जगह टीम में रखा गया है। चार विशेषज्ञ गेंदबाजों और एक आलराउंडर के साथ उतरी भारतीय टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाजों मुरली विजय (एक) और शिखर धवन (16) के अलावा कप्तान विराट कोहली (पांच) के कीमती विकेट गंवाये हैं। इन तीनों ने खराब शॉट खेलकर अपने विकेट इनाम में दिये।

Great to be back playing again…The Newlands crowd was on fire today,amazing atmosphere.Big day tomorrow for us..

