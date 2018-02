IND vs SA: तबरेज शम्सी की अपील के फनी अंदाज पर ट्विटर यूजर्स ने लिए मजे, कहा…

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने अपना विजयक्रम जारी रखा है। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज तबरेज शम्सी ने 37 रन देकर 1 विकेट झटका। उन्होंने विराट कोहली को पगबाधा आउट किया। उस वक्त कोहली 29 रन ही बना सके थे। ये विकेट शम्सी के लिए बेहद बड़ा था, जिसे उनका बर्थडे गिफ्ट भी माना गया। शम्सी अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेल रहे थे और यह उनका इस फॉर्मेट में पहला विकेट था।

भारतीय पारी के 9.3 ओवर पर शम्सी की गेंद को खेलने के प्रयास में कोहली चूक गए और गेंद उनके पैड से टकरा गई। शम्सी इसी के साथ विकेट मिलने का जश्न मनाते हुए दौड़ने लगे लेकिन तब तक अंपायर ने अपनी उंगली तक नहीं उठाई थी। शम्सी एकदम आश्वस्त थे लेकिन भारतीय कप्तान पशोपेश में। अंपयार ने कोहली को आउट दे दिया। हालांकि इसपर भारत ने रिव्यू लिया लेकिन रीप्ले में साफ हो गया कि कोहली को पवेलियन लौटना होगा।

तबरेज इस दौरान विकेट मिलने की खुशी में इस कदर दौड़े कि ट्विटर पर ट्रोल हो गए। कुछ ट्विटर यूजर्स ने ये तक लिख दिया कि शम्सी अपने साथ खिलाड़ी इमरान ताहिर से भी तेज दौड़ लगाते हैं। बता दें कि विकेट झटकने के बाद इमरान ताहिर का जोशीला अंदाज काफी फेमस है।

भुवनेश्वर कुमार (5/24) की करियर की सबसे अच्छी गेंदबाजी और शिखर धवन (72) की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने 18 फरवरी को खेले गए मैच में 28 रन से जीत दर्ज की। न्यू वांडर्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत के साथ भारत ने मेजबान टीम के खिलाफ तीन टी-20 मैचों की सीरीज में 1-0 से की बढ़त ले ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पांच विकेट नुकसान पर 203 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को 204 रनों का लक्ष्य दिया। इसका पीछा करते हुए विपक्षी टीम 9 विकेट खोकर महज 175 रन ही बना सकी।

Shamsi does what Tahir does. But before dismissing the batsman. — Arjun (@_WellOfCourse) February 18, 2018

Shamsi’s way of appealing is annoying — iBRAHIM (@iBM1105) February 18, 2018

Shamsi is running faster than Tahir#INDvSA — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) February 18, 2018

Shamsi takes centre stage, back stage and all his world is a friggin stage.#SAvIND — Gaurav Sethi (@BoredCricket) February 18, 2018

