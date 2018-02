IND vs SA : ICC के नए नियम पर उठे सवाल, फैंस ने कहा जसप्रीत बुमराह का कैच वैलिड क्यों नहीं?

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने आईसीसीके नए नियमों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकया साउथ अफ्रीकी पारी के सातवें ओवर का है। गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों में थी। ये उनका शुरुआती ओवर था, जिसकी पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने गेंद को लॉन्ग ऑन पर उठा दिया। बाउंड्री के पास बुमराह खड़े थे और उन्होंने गेंद को हवा में उछलते हुए लपक लिया।

भारतीय फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। टीम इंडिया के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे लेकिन इसी बीच अंपायर ने इस मामले को थर्ड अंपायर के पास भेजा, जहां इसे सिक्स करार दिया गया। इसपर कोहली भी अचंभे में पड़ गए और अंपयार से इस बारे में पूछा।

क्या कहते हैं नए नियम: यूं तो कैच के वक्त बुमराह के शरीर का कोई भी हिस्सा बाउंड्री लाइन को नहीं छू रहा था। हालांकि आईसीसी के नए नियम 19.3 के मुताबिक ये कैच वैलिड नहीं है। इसके पीछे की वजह ये है कि बॉल को रोकने से पहले खिलाड़ी का पैर बाउंड्री लाइन को छू चुका था। नए नियमों के मुताबिक अगर बॉल पकड़ते वक्त या पकड़ने से पहले खिलाड़ी के शरीर का कोई भी हिस्सा बाउंड्री लाइन को छू चुका हो, तो उसे बाउंड्री करार दिया जाएगा।

इस वाकये के बाद फैंस ने नए नियमों को लेकर जमकर भड़ास निकाली। ट्विटर पर भी इसका वीडियो शेयर किया जाने लगा। लोगों ने कहा कि नए नियमों के पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आता। फील्डिंग के वक्त किसी भी खिलाड़ी की नजरें सामने होती हैं। ऐसे में उसे कैसे पता चलेगा कि पैर बाउंड्री लाइन को छू चुका है। वहीं कुछ ने बुमराह के इस प्रयास की जमकर सराहना भी की।

#Cricket #indvsa #bumrah well done catch but wat the fucking rule they are talking about . #BCCI think on it before implementing these kind of rules. #ViratKohli #jaspreet bumrah

Well, the new #ICCrule says- The VERY last contact of fielder just before touching the ball will decide outcome of the shot played. In case of #bumrah , it was with the rope before he took flight and so it is a SIX. #INDvSA #T20

— SJ (@Be_L0gical) February 18, 2018