India vs South Africa, 1st T20 Live Score, Dharamsala Weather Forecast Live: बारिश डाल सकती है इस मुकाबले में खलल

India vs South Africa: यहां जानिए मौसम का हाल

India vs South Africa (Ind vs SA) 1st T20, Dharamsala Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाना है। इस मुकाबले का इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस को है लेकिन इस मैच में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने अपने जारी बयान में कहा था कि यहां अगले कुछ दिन तक बारिश हो सकती है। हालांकि दोनों टीमों ने इस मुकाबले से पहले जमकर अभ्यास किया है, लेकिन शनिवार को प्रैक्टिस के लिए दोनों टीमों को इंडोर स्टेडियम का सहारा लेना पड़ा है।

इस मैदान की अगर बात करें तो इसे तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो तेज गेंदबाज और खतरनाक हो सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले पांच दिन तक कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मैच के दौरान ओस भी परेशान करेगी।