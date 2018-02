भारत-साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने विराट कोहली 112 रन की शानदार पारी खेली। इसी के साथ कोहली ने वनडे करियर का 33वां शतक जड़ा। कोहली ने अपनी पारी में 119 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली ने शतक जड़ा और अपने खास अंदाज में इसे सेलीब्रेट किया। इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान बेहद जोश में नजर आ रहे थे। हालांकि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने अपने इस अंदाज के बारे में बात की।

कोहली ने कहा- ‘हां, ये काफी खास था। हम जोहानिसबर्ग से लेकर डरबन तक अपना आत्मविश्वास वापस पाना चाहते थे। हमें एक शानदार साझेदारी की जरूरत थी। अजिंक्य रहाणे द्वारा खेली गई शानदार पारी के लिए बेहद खुश हूं। जब आप रन बना रहे हों, तो जीत दर्ज करनी आसान रहती है। मुझे खेल को समझना पसंद है। मैंने साउथ अफ्रीका में वनडे मैच के दौरान कभी शतक नहीं जड़ा था। इसलिए सेलीब्रेशन इस प्रकार का रहा।’

That Agression in his eyes #Kohli pic.twitter.com/YHgJDmW7j8

— Mahak Mohan (@MahakMohan) February 1, 2018