भारतीय फुटबॉल टीम ने शुक्रवार को बेंगलुरु में पनामा के खिलाफ फीफा अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच में अपनी मामूली बढ़त गंवा दी लेकिन फिर भी दुनिया की 44वें नंबर की टीम को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। कुछ ही दिनों पहले फीफा विश्व कप खेलने वाले देश के खिलाफ यह ड्रॉ निश्चित रूप से मुख्य कोच खालिद जमील के मार्गदर्शन वाली भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाएगा। भारत ने अपने से 94 रैंक ऊपर वाली टीम को ड्रॉ पर रोकते हुए निश्चित ही शानदार प्रदर्शन किया।

भारतीय टीम मौजूदा फीफा रैंकिंग में 138वें स्थान पर है। पनामा की टीम में विश्व कप खेलने वाले कई खिलाड़ी शामिल थे। भारत के लिए भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रेयान विलियम्स ने 41वें मिनट में गोल किया। पनामा के लिए उमर वालेंसिया ने 68वें मिनट में बराबरी का गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इस गोल के बाद उन्होंने पनामा को हार की शर्मिंदगी से बचाया।

ब्राजील के खिलाफ मैच से पहले बढ़ेगा मनोबल

यह ड्रॉ भारतीय टीम का मनोबल भी ऊंचा रखेगा जो देश के फुटबॉल इतिहास में अब तक के सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी और पांच बार के विश्व कप चैंपियन ब्राजील के खिलाफ तीन अक्टूबर को कोलकाता में अगले मैत्री मैच में खेलेगी और उसके बाद छह अक्टूबर को दो बार के विश्व चैंपियन उरुग्वे के खिलाफ मुकाबला करेगी। पूरे मैच के दौरान भारत ने पनामा के डिफेंडरों को व्यस्त रखे रहा और ऐसे ही एक मूव में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विलियम्स ने शुरुआती गोल किया।

आकाश मिश्रा की मदद से डिफेंडर बिजॉय वर्गीज ने विलियम्स को पास दिया जिन्होंने इसे पनामा के गोल में पहुंचाकर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। एक गोल से पिछड़ने पर पनामा के कोच थॉमस क्रिस्टियनसेन ने दूसरे हाफ में कुछ बदलाव किए और 68वें मिनट में मेजर लीग सॉकर खिलाड़ी उमर वालेंसिया के शानदार शॉट की बदौलत बराबरी हासिल कर ली।

Asian Games 2026 Day 8 Schedule: कबड्डी में 2 गोल्ड पर नजर, 26 सितंबर को होंगे 10 से ज्यादा मेडल इवेंट; देखें भारत का पूरा शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 के 8वें दिन भारत के लिए दो गोल्ड मेडल की पक्की दावेदारी फाइनल में पेश करने महिला और पुरुष कबड्डी टीमें उतरेंगी। इसके अलावा शूटिंग और एथलेटिक्स में भी पदकों की बरसात हो सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

