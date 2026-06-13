India vs Pakistan, Women’s T20 World Cup 2026 Date, Time, Venue, Teams, Squads Full Details: भारतीय टीम महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। ग्रुप ए का यह महामुकाबला रविवार को खेला जाएगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अपना 10वां टी20 वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगी। भारत को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप ए में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ जगह मिली है।

IND W vs PAK W, T20 World Cup 2026 से जुड़ी सभी जानकारियां:-

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच कब खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला रविवार यानी 14 जून 2026 को खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला रविवार यानी 14 जून 2026 को खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला कहां खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच कितने बजे शुरू होगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।

कैसा है महिला T20I में भारत बनाम पाकिस्तान का रिकॉर्ड?

भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कुल 16 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान की टीम सिर्फ तीन बार ही जीत पाई है। इस लिहाज से महिला टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

भारत बनाम पाकिस्तान मैच से जुड़ी लाइव टेलीकास्ट डिटेल्स

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर होगा। जबकि इस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप पर होगी।

भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड

भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्रेयांका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी।

पाकिस्तान महिला टीम: फातिमा सना शेख (कप्तान), आयशा जफर, अयमान फातिमा, इरम जावेद, मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, डायना बेग, गुल फिरोजा, नशरा संधू, रामीन शमीम, सादिया इकबाल, तस्मिया रुबाब, तूबा हसन।

बर्मिंघम में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

यह मुकाबला बर्मिंघम में होगा और इसी मैदान पर टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मैच में 351 रन कुल बने थे। ऐसे में बैटर्स के लिए इस पिच पर मदद हो सकती है। वहीं फ्रेया कैम्प ने 4 विकेट लिए थे, यह देख भारतीय स्पिनर्स (दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयांका पाटिल, राधा यादव) खुश हो सकते हैं। जबकि इंग्लैंड में ओवरकास्ट मौसम के चलते तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। यानी मिलाजुला असर पिच पर देखने को मिल सकता है।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026: पहले मैच में ही बने 351 रन, टूटते-टूटते बचा भारत का 8 साल पुराना रिकॉर्ड; डैनियल वायट ने जड़ा शतक

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बेहतरीन आगाज हो चुका है। ओपनिंग मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को मात दी। इस मुकाबले में कुल 351 रन बने। इंग्लिश खिलाड़ी डैनियल वायट ने बेहतरीन शतक भी जड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





