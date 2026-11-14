अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में शनिवार (14 नवंबर) को अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) पर इंडिया अंडर-19 का मुकाबला पाकिस्तान अंडर-19 से होगा। भारतीय टीम अपने शानदार सफर का समापन इस महाद्वीपीय ट्रॉफी को जीतकर करना चाहेगी। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान अंडर-19 को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 36.5 ओवरों में ही 231/2 रन बनाकर एक आसान जीत दर्ज की और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अब वह इसी लय को फाइनल में भी बरकरार रखकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम करना चाहेगी।

भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी, जिसने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से एकतरफा अंदाज में हराया था। बांग्लादेश को 138 रनों पर समेटने के बाद पाकिस्तान ने केवल 1 विकेट खोकर 21.5 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। दोनों ही टीमें अपनी-अपनी शानदार जीत के बाद फाइनल में पहुंची हैं, ऐसे में भारत को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रुप स्टेज में उसे हार का सामना करना पड़ा था। खिताबी मुकाबले से पहले नजर डालते दोनों टीमों के दो-दो खिलाड़ियों पर जिनपर निगाहें होंगी।

आर्यवीर सहवाग

भारत के युवा बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सहवाग ने चार पारियों में 101 के बेहतरीन औसत से कुल 303 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार 160 रन की पारी और दो अर्धशतक शामिल हैं। टॉप ऑर्डर में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अब सबकी नजरें एक बार फिर इस युवा खिलाड़ी पर होंगी, जो सबसे बड़े मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है।

उस्मान खान

पाकिस्तान के उस्मान खान टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने चार पारियों में 119.00 के शानदार औसत से 238 रन बनाए हैं। एक शतक और एक अर्धशतक के साथ, उस्मान ने भी पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सहवाग और पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज उस्मान के बीच की टक्कर देखने लायक होगी। उम्मीद है कि शनिवार को होने वाले इस अहम मुकाबले में ये दोनों युवा खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

इशान सूद

अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत के इशान सूद ने अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है और वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने चार मैचों में 12.18 के बेहतरीन औसत से 11 विकेट लिए हैं, जिसमें 4/37 का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में सबकी नजरें इशान सूद पर होंगी, क्योंकि वह एक बार फिर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान देना चाहेंगे।

रिजवानुल्लाह

पाकिस्तान के रिजवानुल्लाह भी चार मैचों में 11 विकेट लेकर इशान सूद के बराबर हैं। रिजवानुल्लाह का औसत 12.00 रहा है और उन्होंने एक बार पारी में पांच विकेट भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 5/30 रहा। पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले रिजवानुल्लाह पर एक बार फिर सबकी नजरें होंगी। फाइनल मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी लाइन-अप के खिलाफ उनकी टक्कर निर्णायक साबित हो सकती है।

भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

अंडर 19 एशिया कप 2026 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को खेला जाएगा। इस मैच को आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है। पूरी खबर पढ़ें।