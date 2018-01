पाकिस्तानी प्लेयर ने बांधे शुभमान गिल के जूते के फीते, जीता इंटरनेट यूजर्स का दिल

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने भले ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में हरा दिया हो, लेकिन मंगलवार को मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। दरअसल, मैच के दौरान भारत की ओर से जिताऊ पारी खेलने वाले बल्लेबाज शुभमान गिल के जूते का फीता खुल गया था, जिसे एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बांधा। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भले ही कड़वाहट हो, लेकिन सेमीफाइनल मैच के दौरान हुए इस वाक्ये ने दोनों देशों के रिश्तों में मिठास पैदा करने वाला काम किया। सोशल मीडिया पर इस खास पल की तस्वीर इस वक्त काफी वायरल हो रही है। यह तस्वीर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बेहद ही शानदार उदाहरण है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अंडर-19 क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने 203 रनों से शानदार जीत हासिल की। टीम इंडिया की ओर से मैच जिताऊ पारी खेलते हुए शुभमान गिल ने नाबाद 102 रन बनाए।

