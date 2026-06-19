भारतीय MMA स्टार और अंतरराष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह 19 जुलाई 2026 को कुआलालंपुर में होने वाली मलेशिया स्ट्राइक MMA चैंपियनशिप 2026 में पाकिस्तान के आबिद अली के खिलाफ ऐतिहासिक एशिया चैंपियनशिप टाइटल फाइट में उतरेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले को दुनियाभर के मार्शल आर्ट्स प्रशंसकों का इंतजार है।

इस मुकाबले के विजेता को एशिया चैंपियन का खिताब दिया जाएगा। इस चैंपियनशिप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया है और इसे इस साल क्षेत्र के सबसे बड़े MMA मुकाबलों में से एक माना जा रहा है।

इस आयोजन को खास प्रतिष्ठा मिलने वाली है, क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप मुकाबले को देखने के लिए मौजूद रहने की उम्मीद है। यह इस अवसर के महत्व और इसके बढ़ते अंतरराष्ट्रीय स्तर को दर्शाता है।

संग्राम सिंह इस मुकाबले में एक शानदार सीजन के बाद उतर रहे हैं, जिसमें उन्हें खेल, नेतृत्व और वैश्विक शांति पहलों में योगदान के लिए बिलियनेयर ग्लोबल पीस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था। अपने दृढ़ संकल्प और प्रेरणादायक सफर के लिए पहचाने जाने वाले संग्राम सिंह दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखे हुए हैं।

भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता ने खेल इतिहास में कई यादगार पल दिए हैं और यह MMA मुकाबला इस रोमांचक अध्याय में एक और कड़ी जोड़ने का वादा करता है। एशिया चैंपियनशिप खिताब दांव पर होने के साथ दोनों खिलाड़ी वैश्विक दर्शकों के सामने रोमांचक मुकाबला पेश करने के लिए तैयार हैं।

जैसे-जैसे 19 जुलाई 2026 करीब आ रहा है, दुनियाभर के प्रशंसक उस ऐतिहासिक शाम का इंतजार कर रहे हैं, जब कुआलालंपुर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का एक बड़ा आयोजन होगा और नया एशिया चैंपियन चुना जाएगा।