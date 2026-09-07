भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और उससे जुड़ा कोई विवाद सामने न आए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। महिला टी20 एशिया कप 2026 में शनिवार पांच सितंबर को दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर दर्शकों की ओर से आपत्तिजनक और लिंग आधारित टिप्पणियां किये जाने का दावा किया जा रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है और प्रशंसक ऐसी टिप्पणियों की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि, वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान और घटना की परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

क्रांति गौड़ पर की गईं आपत्तिजनक टिप्पणियां

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो में दर्शकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इनमें भारतीय क्रिकेटर के लिंग और उनके रूप-रंग को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। वीडियो में उन्हें पुरुष बताने की कोशिश भी की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह की टिप्पणियों की आलोचना की है।

महिला खिलाड़ियों के खिलाफ लिंग आधारित अपमान और उनके शारीरिक रूप-रंग को लेकर टिप्पणियां खेलों में लंबे समय से एक समस्या बनी हुई है। स्टेडियम में होने वाली ऐसी घटनाओं के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी महिला खिलाड़ियों को इस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

क्रांति गौड़ से जुड़े इस वीडियो ने फिर इस समस्या को उजागर किया है। वीडियो ने महिला एथलीटों के साथ व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। प्रशंसकों ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताते हुए इनकी निंदा की है।

How low can these people can go? pic.twitter.com/oSNaB02woa — Haydos🛡️ (@GovindIstOdraza) September 6, 2026

मैच में क्रांति गौड़ को नहीं मिली ज्यादा भूमिका

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में क्रांति गौड़ के प्रदर्शन की बात करें तो उनकी गेंदबाजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। भारतीय स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया और पूरी टीम महज 55 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ ने अपने चार ओवर के स्पेल में 9 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। भारत की ओर से युवा स्पिनरों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया।

यह वजह रही है कि भारतीय टीम के लिए जीत बेहद आसान रही। उसने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि, क्रांति गौड़ को लेकर वायरल वीडियो मैच से जुड़े विवाद का अलग पहलू बन गया है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह की लिंग आधारित और व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने नाराजगी जताई है।

INDW vs PAKW Highlights: भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, हरमनप्रीत ने छक्के से खत्म किया मैच

महिला एशिया कप 2026 के 9वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 55 रन बनाकर अपने न्यूनतम टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर पर आउट हो गई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 8.4 ओवर में 3 विकेट पर 57 रन बना लिए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



