भारत ने अपना पहला गोल दाग दिया है। 24वें मिनट में भारतीय कप्तान मनप्रीत पवार ने तीन खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। इसी के साथ भारत ने मुकाबला बराबरी पर ला दिया है। भारत-पाकः 1-1

24' GOALLL! That's spectacular wizardry by Captain @manpreetpawar07 who carresses the ball with style from the midfield and slams it past the goalkeeper. IND 1-1 PAK #IndiaKaGame #HeroACT2018 #INDvPAK pic.twitter.com/helsTWMkux