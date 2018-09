India vs Pakistan, Men’s Hockey Live Score Streaming, Asian Games 2018 LIVE: भारत ने दागा पहला गोल, दबाव में पाकिस्तान

पहले हाफ तक के खेल में टीम इंडिया ने 1-0 से लीड बना रखी है। पाकिस्तान पर अगले हाफ में जल्द गोल दागकर मुकाबले में बराबरी करनी होगी।

HT| The Indian Men's Hockey Team confidently maintain their early lead against Pakistan in their Bronze Medal match at the @asiangames2018 on 1st September as the defenders keep their cool under extreme pressure from their opponents.#IndiaKaGame #AsianGames2018 #INDvPAK pic.twitter.com/bWJihwD2yv