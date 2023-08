IND vs PAK: महामुकाबले से पहले जुबानी जंग, पाकिस्तान की चेतावनी पर भारतीय कोच बोले- 9 अगस्त की रात देख लेंगे

भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें बुधवार को आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बुधवार को खेला जाएगा मुकाबला (PC- Hockey India)

एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का सबसे हाईवोल्टेज मुकाबला बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम सालों बाद भारत आई है और चेन्नई में इन दोनों की टक्कर देखने के लिए फैंस बेताब हैं। मैच से पहले दोनों देशों के कोचेज के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानी कोच सकलेन मुश्ताक ने भारत की कमजोरियों पर बात की तो उन्हें मेजबान टीम के कोच क्रेग फुल्टन से करारा जवाब मिला। फुल्टन ने पाकिस्तानी कोच को दिया जवाब सकलेन ने पीटीआई से कहा, ‘‘हरमनप्रीत सिंह और अन्य सेंटर फॉरवर्ड दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हैं। हम उनके कमजोर पक्षों से भी वाकिफ हैं लेकिन हमें उनके खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।’’ पाकिस्तान ने सोमवार को चीन पर 2-1 से करीबी जीत दर्ज करके खुद को सेमीफाइनल की दौड़ में बनाए रखा। सकलेन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी टीम अंतिम चार में जगह बनाएगी। इस बारे में जब फुल्टन से पूछा गया तो उन्होंने सीधे शब्दों में जवाब दिया,‘‘ हम बुधवार की रात को देखेंगे।’’ लगातार मैच खेलना थकाऊ है भारत लगातार दिन होने वाले मैचों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया लेकिन फुल्टन ने कहा ऐसा प्रत्येक टीम के साथ हो रहा है। उन्होंने गत चैंपियन दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारत की 3-2 से जीत के बाद कहा,‘‘ यह प्रतियोगिता में भाग ले रही प्रत्येक टीम के लिए बाधा है क्योंकि अगर आप हर अगले दिन मैच खेलने वाली टीम के स्कोर पर गौर करो तो अधिकतर मैच ड्रॉ समाप्त हो रहे हैं। सोमवार को खेले गए मैच इस मामले में थोड़ा अपवाद हैं लेकिन लगातार दिन मैच खेलना मुश्किल और थकाऊ है।’’ शेड्यूल का नहीं है कोई ऑप्शन फुल्टन ने कहा,‘‘ क्या आपको लगता है कि हम प्रत्येक मैच में 5-0 से जीतें। अगर ऐसा होता तो हमारे पास अभी तक स्वर्ण पदक होता। लगातार दिन होने वाले मैचों में पासा तेजी से पलटता है और आपको आपको इससे सामंजस्य बिठाना होगा।’’ उन्होंने कहा,‘‘ विश्व कप और ओलंपिक जैसे टूर्नामेंटों में भी दो मैचों के बीच एक दिन का विश्राम नहीं मिल सकता। ओलंपिक में हमें 13 दिन के अंदर नौ मैच खेलने होते हैं। आपको इसके साथ ही आगे बढ़ना होता है। इसका कोई विकल्प नहीं है।’’ Also Read इशान किशन को टी20 में और कितना मौका मिलेगा? 13 महीने से नहीं जड़ा अर्धशतक,पिछली 16 पारियों में दो बार ही बना पाए 30 से अधिक रन

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram