India vs New Zealand T20 World Cup Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

Ind vs NZ, India vs New Zealand Women’s T20 Live Cricket Score Streaming, ICC Women’s T20 World Cup 2018 Live Cricket Score Streaming: भारत ने यहां आईसीसी महिला टी-20 विश्वकप के अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 नवंबर को को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम इस मैच में चार स्पिनर एक मध्यम तेज गेंदबाज के साथ उतरी रही है। भारतीय महिला टीम 50 ओवरों के मैच की तुलना में टी20 में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाई है। वनडे विश्व कप में भारतीय टीम पिछले साल फाइनल में पहुंची थी जहां उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था।

कप्तान हरमनप्रीत कौर और नव नियुक्त कोच रमेश पोवार ने कहा कि टीम ने फाइनल की उस हार से सबक लिया है तथा युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम ‘निर्भीक’ बन गई है। भारत की छह खिलाड़ी पहली बार विश्व कप में भाग ले रही हैं। पिछले पांच विश्व टी20 में भारत कभी फाइनल में नहीं पहुंच पाया। वह 2009 और 2010 में सेमीफाइनल में पहुंचा था। यह पहला अवसर है जबकि महिला विश्व टी20 पुरुषों से अलग आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले महिला और पुरुष दोनों के टूर्नामेंट एक साथ होते थे।