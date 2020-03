भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय टीम मैच में फिलहाल मुश्किल हालात में है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर भारत के अभी सिर्फ 90 रन ही हैं। कप्तान विराट कोहली इस पारी में भी बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। वे 14 रन बनाकर कॉलिन डी ग्रैंडहोम की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कोहली इस सीरीज में बल्ले से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। वे 4 पारियों में 38 रन ही बना पाए हैं।

कोहली न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान अपने चिरपरिचित आक्रामक अंदाज में नजर आए। कप्तान केन विलियम्सन और ओपनर टॉम लाथम के आउट होने के बाद उन्होंने दोनों को पवेलियन लौटने जाने का इशारा किया। न्यूजीलैंड के कप्तान को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। बुमराह की गेंद पर विलियम्सन विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे। इसके बाद कोहली काफी गुस्से में नजर आए। वे लगातार चिल्लाते रहे और पवेलियन जाने का इशारा भी किया। इतना ही नहीं वे दर्शकों की ओर भी ऊंगली दिखाकर कुछ कहते हुए नजर आए।

Someone in the #NZvIND crowd at Christchurch is in Virat #Kohli‘s bad books pic.twitter.com/ulqpIBoYVU

— News Cricket (@NewsCorpCricket) March 1, 2020