भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पिच से तेज गेंदबाजों को मिलने वाली संभावित मदद को देखते हुए अपने स्क्वॉड में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को शामिल किया है। हालांकि, न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रोब वाल्टर का मानना है कि बेसिन रिजर्व की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच अच्छा संतुलन देखने को मिलेगा।

रोब वाल्टर ने पिच के मिजाज, भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण और घरेलू परिस्थितियों में अपनी टीम की रणनीति को लेकर भी बात की है। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप भी तेज गेंदबाज हैं।

इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज में बल्लेबाजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भारत ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी। अब दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड के कोच रोब वाल्टर ने कहा है कि उनकी टीम का पूरा ध्यान अपनी तैयारियों और घरेलू परिस्थितियों में बेहतर क्रिकेट खेलने पर है। रोब वाल्टर ने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी तैयारी और न्यूजीलैंड में अपने खेल पर ध्यान दें।’’

रोब वाल्टर ने कहा, ‘‘इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी टीम है। हमें ऐसी परिस्थितियां तैयार करनी हैं, जिनमें हमारे पास मैच जीतने और अच्छा प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा मौका हो।’’

रोब वाल्टर ने कहा कि न्यूजीलैंड को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। भारत एक मजबूत टीम है और वह किसी भी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पहले भी इस तरह के गेंदबाजी आक्रमण का सामना कर चुके हैं।

रोब वाल्टर ने कहा, ‘‘हमें खुद को मुकाबले के लिए तैयार रखना होगा और यह समझना होगा कि विरोधी टीम किस तरह की चुनौती पेश कर सकती है। अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास जीतने का सबसे अच्छा मौका होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी।’’

भारत के पास मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए न्यूजीलैंड के लिए हरी पिच तैयार करना उलटा भी पड़ सकता है। हालांकि, रोब वाल्टर ने कहा कि उनकी टीम घरेलू परिस्थितियों में अपनी ताकत के हिसाब से खेलेगी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या मैच के आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है तो रोब वाल्टर ने इस संभावना पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया। रोब वाल्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि आपने पिच पर स्पिनरों को मदद मिलने की बात कहां सुनी। मैंने तो पहली बार ऐसा सुना है।’’

रोब वाल्टर ने कहा कि पिच को लेकर टीम की ओर से कोई खास निर्देश नहीं दिया गया है। बेसिन रिजर्व में पिछले कई वर्षों से लगभग एक जैसी परिस्थितियां देखने को मिली हैं और इस बार भी कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं है।

रोब वाल्टर ने कहा िक न्यूजीलैंड की टीम बेसिन रिजर्व की पिच से किसी तरह की अलग उम्मीद नहीं कर रही है। हालांकि, पांच दिनों तक मौसम में होने वाले बदलाव का पिच पर असर पड़ सकता है। रोब वाल्टर के मुताबिक, इस मैदान की पिच के पूरी तरह स्पिनरों के अनुकूल होने की संभावना कम है।

रोब वाल्टर को उम्मीद है कि दोनों टेस्ट मैचों में बल्ले और गेंद के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। रोब वाल्टर ने कहा, ‘‘टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से यहां परिस्थितियां आमतौर पर एक जैसी रहती हैं। हमें इस बार भी कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं है।

रोब वाल्टर ने कहा, ‘‘जैसा कि हम जानते हैं, टेस्ट मैच से पहले का मौसम पिच पर काफी असर डालता है। वेलिंगटन में कितनी गर्मी पड़ती है, बारिश होती है या हवा चलती है, इन सभी बातों का पिच पर प्रभाव पड़ता है।’’

रोब वाल्टर ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों का असर इस बात पर भी पड़ता है कि पहले दिन पिच कैसी होगी और पांच दिनों के दौरान उसमें किस तरह बदलाव आएगा।

रोब वाल्टर ने कहा, ‘‘यह सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट के दौरान आमतौर पर कैसी परिस्थितियां मिलती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि दोनों टीमों के बीच बल्ले और गेंद का अच्छा संतुलित मुकाबला देखने को मिलेगा।’’

IND vs NZ: भारत 22 रन से जीता, न्यूजीलैंड घरेलू सरजमीं पर 7 साल बाद हारा वनडे सीरीज

भारत ने न्यूजीलैंड को 5 मैचों की वनडे सीरीज के पांचवें मैच में 22 रनों से हराकर 3-1 से अपने नाम की। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम 42.1 ओवर में 209 रन पर आउट हुई। न्यूजीलैंड की टीम 48.1 ओवर में 187 रनों पर आउट हुई। (पांचवें वनडे से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए क्लिक करें)