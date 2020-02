India vs New Zealand Test Series: टी20 और वनडे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 21 से 25 फरवरी के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम पर खेला जाना है। दूसरा मैच क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल मैदान पर 29 फरवरी से 4 मार्च तक खेला जाएगा। इससे पहले हैमिल्टन के सेडान पार्क में न्यूजीलैंड इलेवन के साथ वह 14 से 16 फरवरी के बीच एक अभ्यास मैच भी खेलेगी।

अभ्यास मैच में हिस्सा लेने के लिए भारत की टेस्ट सीरीज हैमिल्टन पहुंच चुकी है। यही नहीं कप्तान विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा भी टीम इंडिया को चीयर्स करने न्यूजीलैंड पहुंचीं हैं। उन्होंने विराट कोहली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मोहम्मद शमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आउटिंग की कुछ तस्वीरें पोस्ट की।

इसमें अनुष्का शर्मा को अपने पति विराट कोहली और उनके साथियों के साथ चिल करते हुए देखा जा सकता है। वहीं, मेन इन ब्ल्यू (Men In Blue) ने पुत्तारू (Putaruru) स्थित Blue Spring की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए अपना दिन बिताया। इससी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी।

विराट कोहली की अनुष्का के साथ एक और तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें वे अपने किसी परिचित परिवार के साथ दिख रहे हैं। दो केक भी रखे हुए हैं। बता दें कि टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने के लिए ऋद्धिमान साहा, उमेश यादव, चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन भी न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। बीसीसीआई ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में ऋद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव को देखा जा सकता है। बीसीसीआई ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें मोहम्मद शमी साथी खिलाडि़यों का इंटरव्यू लेते हुए देखे जा सकते हैं।

Clear blue water and picturesque hike, watch as the team enjoy time off in nature’s abode.by @rajalarora and @MdShami11

WATCH : #TeamIndia spend the day off at the Blue Springs



बीसीसीआई की तस्वीरों में ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ को भी स्पॉट किया गया है। विराट कोहली और उनकी टीम 360 अंकों के साथ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से अपने अभियान को शुरू करेंगे। न्यूजीलैंड 60 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज गंवा दी थी। वहां उसे 0-3 से हार झेलनी पड़ी थी।

A long walk by the Blue Springs and a whole lot of fun with the team mates, that’s how #TeamIndia spent the day off ahead of the Test series. pic.twitter.com/TPmIisqW8v

— BCCI (@BCCI) February 13, 2020