आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल मैच का रोमांच देखने के लिए कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचीं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस बड़े मुकाबले से पहले उन्होंने टीम इंडिया की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना की। जया किशोरी ने कहा कि भारत के सभी खिलाड़ी बेहतरीन हैं और उनकी यही मनोकामना है कि टीम बिना किसी दबाव के दिल से खेले और देश को जीत दिलाए।

जया किशोरी ने भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच को लेकर समाचार एजेंसी आइएएनएस से कहा, ‘बहुत खुशी है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इंडिया जीत जाए। बस उसी शुभकामनाओं और मनोकामना के साथ हम यहां पर आए हैं मैच देखने के लिए। बस मैं सोचती हैं कि शुभकामनाएं। हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं और वही जीतें। …और किसी भी चीज की परवाह किए बिना हम हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े हैं।’

आप क्रिकेट फॉलो करती रहती हैं तो कृपया बताइए आपका कौन सा प्लेयर फेवरेट है? इस सवाल पर जया किशोरी ने कहा, ‘वैसे तो देखिए मेरे धोनी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे ही प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और अभी सैमसन सबसे अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए उनको बहुत शुभकामनाएं हैं।’

जया किशोरी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ‘बाकी मैं कहना चाहूंगी कि सारे ही प्लेयर्स अच्छे हैं। हमारे कैप्टन हैं और हर प्लेयर अपना बेस्ट दे। बस इतना ही। यही हमारी मनोकामना है। हम टीम को सपोर्ट करने आए हैं। हम टीम पर कोई प्रेशर डालने नहीं आए हैं। बस अच्छे से खेलें। मन से खेलें। हम जीत जाएंगे अपने आप।’

