IND vs NZ, India vs New Zealand T20 ODI And Test, 2020 Squad: ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया को लंबे दौरे के लिए न्यूजीलैंड जाना है। इसके लिए चयनकर्ताओं ने 12 जनवरी यानी रविवार देर रात टीम इंडिया की टी20 टीम का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयनसमिति ने वनडे और टेस्ट मैच सीरीज के लिए टीम को लेकर अभी फैसला नहीं लिया है।

टी20 टीम में रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। दोनों को श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में आराम दिया गया था। हालांकि, लंबे से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर चल रहे महेंद्र सिंह धोनी न्यूजीलैंड दौरे की टी20 टीम इंडिया में नहीं चुने गए हैं। चूंकि, चयनकर्ताओं ने अभी वनडे टीम का ऐलान नहीं किया है, ऐसे में धोनी की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। धोनी के अलावा श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में चुने गए संजू सैमसन को भी नहीं चुना गया है।

संजू को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में सिर्फ आखिरी मैच में मौका मिला था, लेकिन वे उसमें खुद को साबित करने में असफल रहे। वे महज 6 रन ही बना पाए थे। हालांकि, बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘चुनी गई भारतीय टी20 टीम में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। रोहित की संजू सैमसन की जगह वापसी हुई है। संजू सैमसन पहले से ही इंडिया ए टीम में शामिल हैं। अन्य सभी खिलाड़ियों जो पहले से ही टीम में थे, चुने गए हैं।’

न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 इस प्रकार है:

टीम इंडिया : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, रविंद्र जडेजा और शार्दूल ठाकुर।

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम को 5 टी20 , तीन वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। विश्वकप की तैयारियों के लिहाज से यह दौरा दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

महिला टी-20 विश्व कप में हरमनप्रीत कौर संभालेंगी टीम इंडिया की कमान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को ही इस साल फरवरी में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए भी 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्र्रेलिया से 21 फरवरी को सिडनी में होना है।

टीम इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर(कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णामूर्ति, ऋचा घोष, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), पूनम यादव, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, शिखा पांडे, पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App