India vs New Zealand T-20 Series: जानिए इस सीरीज का पूरा शेड्यूल

Ind vs NZ, India vs New Zealand T20 2019 Schedule, Time Table, Fixtures, Date: 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 की ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के साथ तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए तैयार है। टीम की कमान विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा के हांथों में रहेगी। बता दें कि शुरुआती तीन वनडे मैच में धमाकेदार जीत के बाद कप्तान कोहली को बाकी दो वनडे और टी-20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था। वहीं, क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में जसप्रीत बुमराह की भी कमी खलेगी, हालांकि कई नए खिलाड़ियों को इस टीम में देखा जा सकता है। मेजबान टीम के स्टार खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल भी चोट के चलते टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। आइए जानते हैं इस सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में..

ये रहा शेड्यूलः तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज 6 फरवरी से होने जा रहा है, ये पहला मुकाबला बेलिंगटन के मैदान पर ही खेला जाएगा जहां भारत-न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे मुकाबला खेला गया था। दूसरा टी-20 मुकाबला 8 फरवरी को ऑकलैंड के इडेन पार्क में खेला जाएगा, जबकि 10 फऱवरी को इस सीरीज का आखिरी मुकाबला हेमिल्टन के मैदान पर खेला जाएगा।

पहला टी-20- 6 फरवरी को वेलिंगटन के वेस्टपैक पार्क में खेला जाएगा। टॉस का समय दोपहर 12 बजे जबकि मैच 12.30 पर शुरू होगा।

दूसरा टी-20- 8 फरवरी को ऑकलैंड के इडेन पार्क में खेला जाएगा। टॉस का समय 11 बजे जबकि मैच की शुरुआत 11.30 पर होगी।

तीसरा टी-20- 10 फरवरी को हेमिल्टन के सेडोन पार्क में खेला जाएगा। टॉस का समय 12 बजे, जबकि मैच की शुरुआत 12.30 पर होगी।

इस मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं इस सीरीज के हर मुकाबले की अंग्रेजी कमेंट्री Star Sports 1 और Star Sports 1 HD पर देख सकते हैं जबकि हिंदी में इसे देखने के लिए Star Sports Hindi और Star Sports Hindi HD पर देख सकते हैं।

भारतीय टी20 टीमः रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, क्रुणाल पंड्या और विजय शंकर, हार्दिक पंड्या।

न्यूजीलैंड टी20 टीमः केन विलियम्सन (कप्तान), डग ब्रेसवेल, स्कॉट कगलेन, डेरिल मिशेल, कॉलिन मुनरो, मिशेल सैंटनर, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, रॉस टेलर, टिम साउदी, ब्लेयर टिकनर, लॉकी फर्ग्यूसन और कॉलिन डी ग्रैंडहोम, नीशम।