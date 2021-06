India vs New Zealand WTC Final Southampton weather update: साउथम्पटन में मौसम साफ, न्यूजीलैंड ने जीता टॉस

India vs New Zealand WTC Final: साउथम्पटन में बारिश के कारण पहले दिन का खेल नहीं हुआ था। (फोटो- ICC)

India vs New Zealand (IND vs NZ) WTC Final Southampton Weather Forecast: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले दिन (18 जून) को बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका। साउथम्पटन में शुक्रवार को खराब मौसम के कारण टॉस भी नहीं हो सका था। दूसरे दिन (शनिवार, 19 जून) न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

भारतीय विकेटकीपर और इस मैच में कमेंट्री करने वाले दिनेश कार्तिक ने मौसम को लेकर ट्विटर पर सबसे पहले अपडेट दिया था। उन्होंने तस्वीर शेयर की, जिसमें यह साफ दिख रहा है मौसम बिल्कुल साफ है। उसके बाद से क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई थी।

टीम इंडिया 2013 के बाद पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने उतरेगी। वहीं, न्यूजीलैंड आखिरी बार साल 2000 में आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। इससे पहले बीसीसीआई ने मैच शुरू होने से ठीक पहले शुक्रवार को यह कहा था कि पहले दिन के पहले सेशन का खेल बाधित होगा। हालांकि, लंच के बाद बारिश रुक गई है। लेकिन बाद में फिर झमाझम बारिश के कारण पहले दिन के खेल को रद्द कर दिया गया।