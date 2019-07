India vs New Zealand Live Cricket Score Online: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

World Cup 2019 Semi-Final, India vs New Zealand, Ind vs NZ Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1, DD Sports, Hotstar Live Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की कोशिश जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश करने की होगी। भारतीय टीम का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड से बेहतर रहा है। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड में विश्व कप के अब तक जो पांच मैच खेले गए हैं उनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विजयी रही है लेकिन कोहली टॉस को लेकर चिंतित नहीं हैं। कोहली ने मैच से पहले कहा कि टॉस से ज्यादा मायने टीम का बेहतर प्रदर्शन रखेगा।

भारत को 28 साल बाद 2011 में विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सम्भवत: यह आखिरी वर्ल्ड कप है। टीम के मौजूदा कैप्टन विराट कोहली चाहते हैं कि धोनी ने जो टीम को बनाने और कोहली को निखारने में योगदान दिया है, उसे सराहा जाए।

India vs New Zealand, 1st Semi-Final मैच को आप Star Sport 1 Star Sport 1 hd, Star Sport 1 hindi, Star Sport 1 hd hindi, Star Sport 1, tamil, Star Sport 1 telgu, Star Sport 1 kannad, Star Sport 1 bangla, Star Sport select 1 और Star Sport select 1 hd पर देख सकते हैं। वहीं इंग्लैंड में इस मैच को Sky Sport पर देखा जा सकता। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar और इंग्लैंड में Sky Go पर एप पर देखा जा सकता है।